وزير خارجية لاتفيا: نهتم بالتعاون مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية

قال وزير خارجية لاتفيا إدغارس رينكفيكس، إن بلاده تولي أهمية كبيرة للتعاون مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو بمقر الخارجية التركية في العاصمة أنقرة.

وأوضح رينكفيكس أن تركيا حليف ثمين للغاية وشريك لبلاده من حيث الحوارات الاقتصادية والسياسية، مشيرا إلى وجود حوارات دبلوماسية منتظمة بين الجانبين.

وأكد استمرار المشاورات السياسية بين البلدين، مصرحا عن لقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الأيام القادمة.

وتابع قائلا: "لاتفيا ستشهد انتخابات في أكتوبر القادم، وكذلك تركيا في يونيو المقبل، وبعد هذين الاستحقاقين ستتحسن علاقاتنا أكثر".

وفيما يخص اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، قال رينكفيكس إن تركيا لعبت مع الأمم المتحدة دورا هاما في التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بهذا الخصوص.

ولفت إلى أن تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية يستحوذ على أهمية بالغة بالنسبة للمنطقة والعالم بأسره.

وأثنى رينكفيكس على مواقف تركيا حيال الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.