الجيش المجري يشتري منتجات من الصناعات الدفاعية التركية

قال وزير التكنولوجيا والصناعة المجري لازلو بالكوفيتش، إنهم قرروا شراء منتجات من الصناعات الدفاعية التركية، مشيدا بأدائها وتكلفتها الاقتصادية مقارنة بنظيراتها الأخرى حول العالم، كما أعرب عن اهتمامهم بالتعاون مع تركيا في قطاع "الطائرات المسيرة".

جاء ذلك في حوار أجراه مع الأناضول، على هامش زيارته الرسمية التي أجراها للعاصمة التركية أنقرة التقى خلالها وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك وبحثا فيها سبل التعاون بين البلدين في مجال الصناعة والتكنولوجيا".

وأشار الوزير إلى أن بلاده وتركيا "يربطهما تعاون جيد في مجال صناعة البناء، إلى جانب التعاون القائم في مجال الصناعات الدفاعية والذي كان العنوان الأبرز للمباحثات الحالية".

** شراء منتجات دفاعية

وكشف بالكوفيتش النقاب عن أن الجيش المجري قرر شراء منتجات من الصناعات الدفاعية التركية، موضحا أنهم قرروا شراء مركبات مدرعة من إحدى الشركات التركية الرائدة في هذا المجال، وأبرموا عقداً لبدء الإنتاج على الأراضي المجرية، دون أن يكشف تفاصيل عن هوية الشركة التركية.

وحول تفاصيل العقد المذكور قال بالكوفيتش إن "المرحلة الأولى من الإنتاج المشترك للمركبات المدرعة، تشمل عملية الدمج والتركيب، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية المتمثلة في بدء الإنتاج فعلياً".

** الطائرات المسيرة

وأردف الوزير المجري: "بحثنا أيضاً سبل التعاون في مجالات أخرى بالصناعات الدفاعية ومن بينها بالطبع، الطائرات المسيرة دون طيار"، لافتا إلى أهمية المسيرات التركية التي "أظهرت وجود مسار آخر في الحروب".

وأشار بالكوفيتش إلى "وجود مركز اختبار للطائرات المسيرة في المجر"، مبيناً أنه "بإمكان الشركات التركية استخدام هذا المركز، في إطار التعاون بين البلدين".

وقال إن "وزارة الدفاع المجرية تجري التقييمات اللاّزمة من أجل شراء مسيرات بيرقدار التركية"، مبينا أن "منتجات شركة بايكار المصنعة لهذه الطائرات تدخل في إطار اهتمام ". وعلّق بالقول إنها "أقل تكلفة وأكثر تأثيراً مقارنة بنظيراتها الأخرى حول العالم".

** النظام القائم على الغاز

وفي سياق آخر أفاد بالكوفيتش بأنه بحث مع المسؤولين الأتراك على هامش زيارته إلى أنقرة، "إمكانية إسهام الشركات التركية في مشاريع تحوّل الطاقة بالمجر". وأكد أن "نظام الطاقة الحالي في أوروبا قائم على الغاز، لذا فإن أسعار الكهرباء مرتبطة بالغاز ومشتقاته علينا تغيير هذا النظام".



وفي 9 أغسطس/ آب الجاري أعلنت وكالة الطاقة الدولية، انخفاض صادرات الغاز الطبيعي الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بنسبة 40 بالمئة تقريبا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

** مجال النقل

وفي مجال النقل أشار الوزير المجري، إلى "إبرام اتفاق في وقت سابق بين تركيا وصربيا وبلغاريا والمجر، حول النقل عبر السكك الحديدية". وأضاف أن هذا الاتفاق "يهدف لتعزيز حصة البلدان المذكورة، من التجارة عبر السكك الحديدية بين الصين وأوروبا". وأوضح الوزير المجري، أن "الخط الحديدي بين الصين وأوروبا، قد يمر عبر الأراضي التركية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية".

وتابع: "يمكن لقطار يمر من تحت مضيق البوسفور، أن يعبر بلغاريا وصربيا ومن ثم المجر، ليصل بعدها إلى قلب أوروبا".

ويندرج المشروع في إطار المبادرة الصينية المعروفة باسم "طرق الحرير" الذي تبلغ تكلفته تريليون دولار تقريبا، ويستهدف نقل بضائع صينية من الشرق إلى الغرب، والذي انضمت إليه إيطاليا وإسبانيا واليونان ودول في شرق أوروبا.