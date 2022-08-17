لقاء ثلاثي يجمع أردوغان وغوتيريش مع زيلينسكي الخميس في أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن هذا الأخير سيتوجه إلى أوكرانيا الخميس للمشاركة في اجتماع مع الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتركي رجب طيب أردوغان.

وقال ستيفان دوجاريك في إحاطة صحافية "بدعوة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، سيكون الأمين العام في لفيف الخميس للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأوكراني" مشيرا إلى أنه بعد ذلك، سيتوجه أنطونيو غوتيريش الجمعة إلى أوديسا ثم إلى تركيا.

وأضاف أن الاجتماع سيسمح "بمراجعة" تنفيذ الاتفاق الدولي الموقع في اسطنبول في تموز/يوليو للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وهو اتفاق "تعتبر تركيا عنصرا أساسيا فيه".

وقال دوجاريك إن "عددا من القضايا ستطرح مثل الحاجة إلى حل سياسي للصراع. ليس لدي أدنى شك في أن مسألة محطة الطاقة النووية (زابوريجيا) وغيرها ستتم مناقشتها" مشيرا إلى أن لقاء ثنائيا سيعقد بين الرئيس الأوكراني والأمين العام للأمم المتحدة.

ثم سيتوجه أنطونيو غوتيريش الجمعة، إلى أوديسا، أحد الموانئ الأوكرانية الثلاثة المستخدمة في إطار الاتفاق الدولي الذي أتاح مغادرة 21 سفينة محملة خصوصا بالذرة والقمح.

على أن ينهي غوتيريش رحلته في اسطنبول السبت حيث سيزور مركز التنسيق المشترك المسؤول عن الإشراف على الاتفاق.