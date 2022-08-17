من باريس.. تركيا تجدد دعوتها لإعادة هيكلة منظمة الأمم المتحدة

نظمت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية اجتماعا في العاصمة الفرنسية باريس الثلاثاء بعنوان "إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: مقاربة جديدة لإعادة بناء النظام الدولي"، شارك فيه فخر الدين ألطون برسالة مصورة دعا فيها إلى إعادة هيكلة الأمم المتحدة من أجل حماية السلام والأمن الدوليين بشكل أكثر فعالية.

وبيّن ألطون في رسالته أن الهدف الرئيسي للمنظمة هو إرساء السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليهما.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة قدمت مساهمات كبيرة للسلام والاستقرار في العالم منذ إنشائها، وظهرت كقوة استقرار في مناطق جغرافية مختلفة لسنوات عديدة.

وأضاف: "إلا أن المنظمة لم تسطع إيجاد حلول ملموسة لمنع الكوارث الإنسانية الكبرى في فترة ما بعد الحرب الباردة على وجه الخصوص، ولم تتمكن من تبني دور فعّال في الحفاظ على السلام والأمن".

وقال إن "المنظمة التي كانت عاجزة عن منع المأساة الإنسانية في البوسنة والهرسك ورواندا وسوريا وكوسوفو في الماضي، قدمت مؤخرًا نموذجًا مشابهًا للعجز خلال هجمات روسيا على أوكرانيا".

ولفت أن الأمم المتحدة التي تأسست لحماية السلام والأمن، لم تعد قادرة على تلبية تطلعات المجتمع الدولي بهذا الصدد.

وأوضح ألطون أن "افتقار المنظمة لدور فعّال ومتسق في مواجهة الأحداث التي تهدد السلام والاستقرار العالميين، قلل أيضا من مصداقيتها ومكانتها في نظر المجتمع الدولي".

وأكد على وجوب إعادة هيكلة المنظمة من أجل حماية السلام والأمن الدوليين بشكل أكثر فعالية.

وتابع: "نعبر عن اقتراحنا في هذا الإطار منذ فترة طويلة ونعرضه على المناقشة أمام جميع البلدان".

وأوضح أن المقترح التركي للحل يتمثل بتبني منظور يتجسد في شعار "العالم أكبر من خمسة" (في إشارة إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن) ويركز على تغيير هيكل مجلس الأمن الدولي.