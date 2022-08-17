وزير الثقافة والسياحة التركي يلتقي بمسؤولي جمهورية قبرص التركية

أجرى وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين في جمهورية شمال قبرص التركية، وفي مقدمتهم الرئيس أرسين تتار في إطار زيارة رسمية.

وذكرت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن أرصوي زار بداية نائب رئيس الوزراء وزير السياحة والثقافة في جمهورية شمال قبرص التركية، فكري أطأوغلو، واستقبله لاحقًا الرئيس القبرصي أرسين تتار.

وخلال اللقاء أعرب الرئيس تتار عن شكره لوكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) ووزارة الثقافة والسياحة اللتين ساهمتا في ترميم متحف الوحشية (يجسد حادثة عيد الميلاد الدموي 1963 على يد مجموعة من القبارصة الروم).

وأكد تتار على أهمية أن تكون جمهورية شمال قبرص التركية قادرة على المشاركة في أنشطة الترويج السياحية التركية، مبينا أن أنقرة أحرزت تقدمًا كبيرًا في هذا الصدد.

في وقت لاحق، استقبل رئيس البرلمان في جمهورية شمال قبرص التركية زورلو تورا، الوزير أرصوي.

وأشار تورا إلى أن وكالة تيكا قامت بأعمال مهمة في جمهورية شمال قبرص التركية، معربا عن شكره لها.