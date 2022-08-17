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وزير الصناعة والتكنولوجيا: قدراتنا في استكشاف الفضاء قوية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 17.08.2022 12:33
وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك الأناضول وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك (الأناضول)

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك إن استثمارات تركيا في مجال الفضاء مستمرة وبقوة.

وأضاف في تصريحات أدلى بها للأناضول، أن التنافس الدولي لم يعد مقتصراً على الأرض فقط، بل انتقل إلى الفضاء أيضاً.

وأكد ورانك على أن تحقيق الاستقلال الكامل يمر حالياً من النجاح في إنجازات الفضاء والطيران.

وشدد على أن تركيا تكافح من أجل تنفيذ استثماراتها ومشاريعها المتطورة المتعلقة بالفضاء والطيران.

وأوضح أن إسدال تركيا الستار عن برنامجها الوطني للفضاء، نقلها إلى مستوى أعلى في السباق بهذا المجال.

وتابع: "تركيا بلد لديها قدرات كبيرة في مجال الفضاء".

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