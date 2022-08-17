وزير خارجية قرغيزيا يشيد بسياسة تركيا في الحرب في أوكرانيا

أشاد وزير خارجية قرغيزيا جينبيك كولوباييف بسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخارجية حيال الحرب الأوكرانية - الروسية، وخطواته بشأن أزمة الغذاء العالمي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو الأربعاء في العاصمة أنقرة.

وأضاف :"ندعم سياسة الرئيس التركي حيال أزمة الغذاء العالمية والخطوات نحو السلام في أوكرانيا، نحن فخورون بسياساتكم" .

وأكد أنهم يولون أهمية كبيرة لوساطة تركيا في الحرب الروسية - الأوكرانية.

وأوضح كولوباييف أن الاتصالات بين رئيس قرغيزيا صدر جباروف ، والرئيس رجب طيب أردوغان مستمرة على أعلى مستوى.

وبيّن أنهم ينتظرون بفارغ الصبر الزيارة الرسمية التي سيجريها أردوغان إلى قرغيزيا قريبًا.

وقال إن بلاده على دراية بالموقف الحساس لتركيا تجاه تنظيم "غولن" الإرهابي، وإن المؤسسات الأمنية القرغيزية تعمل بجد على هذه القضية.

ولفت إلى أن العلاقات السياسية بين بلاده وتركيا في أعلى مستوى.

وتابع: "نحن مستعدون لعقد اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى في قرغيزيا".

وشدد أن العلاقات التجارية والاستثمارية والثقافية بين البلدين في أعلى مستوى، معرباً عن أمله أن يصل حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن إلى أن بلاده ليس لها حدود على المحيطات، مبيناً أنهم يريدون إقامة اتصال (من خلال ممر) في المستقبل عبر تركيا وبحر قزوين والصين إلى العالم.