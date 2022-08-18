البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس

على غير المعتاد، قام البنك المركزي التركي اليوم الخميس بتخفيض سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس، على خلفية ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عامًا.

وشدد البنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT) تركيزه الحاد على النمو الاقتصادي وقام بشكل غير متوقع بتخفيض معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد إلى 13% من 14%، وهو المستوى الذي ظل عنده خلال الأشهر السبعة الماضية.

وفي بيان مصاحب للقرار، قال البنك إن الهدف من الخفض هو دفع النمو الاقتصادي والحفاظ على التوظيف وسط تنامي المخاطر الجيوسياسية. وأضافت أن ارتفاع معدلات القروض قلل من فاعلية السياسة النقدية.

وقالت لجنة السياسة النقدية (MPC): "من المهم أن تظل الظروف المالية داعمة للحفاظ على زخم النمو في الإنتاج الصناعي والاتجاه الإيجابي للتوظيف في فترة تزايد عدم اليقين فيما يتعلق بالنمو العالمي بالإضافة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية".

توقع معظم الاقتصاديين أن يظل سعر الإقراض الرئيسي ثابتًا حتى نهاية العام. فيما قدم البنك المركزي التركي سلسلة من التخفيضات العام الماضي وخفض المعدلات بمقدار 5 نقاط مئوية قبل إيقاف دورة التيسير مؤقتًا في يناير.