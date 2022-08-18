تركيا تؤكد دعمها للجزائر في مكافحة حرائق الغابات

أكدت تركيا على استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم إلى الجزائر لمساعدتها في مكافحة حرائق الغابات المستمرة شمالي البلاد.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، اليوم الخميس، إنها تلقت بالحزن والأسى نبأ فقدان عدد كبير من الأشخاص لأرواحهم جراء حرائق الغابات المستمرة في عدد من ولايات الجزائر.

وأعربت عن تمنياتها بالرحمة لمن فقدوا أرواحهم بسبب الحرائق، كما قدمت التعازي للشعب والحكومة الجزائريين.

وصباح اليوم، ارتفعت حصيلة وفيات الحرائق في الجزائر إلى 31 قتيلا و160 مصابا، في حين تحدثت وسائل إعلام محلية عن عشرات المفقودين.