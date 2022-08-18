زيلينسكي: زيارة أردوغان إلى أوكرانيا "رسالة دعم قوية" لنا ضد روسيا

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى لفيف في غرب أوكرانيا ورأى فيها "رسالة دعم قوية" لبلاده ضد روسيا.

وكتب زيلينسكي على تلغرام اليوم أن "زيارة رئيس تركيا إلى أوكرانيا هي رسالة دعم قوية من مثل هذا البلد المهمّ"، مشيرًا إلى أنه ناقش مه نظيره التركي مسألة تصدير الحبوب والوضع في محطة زابوريجيا النووية.

والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمين عام الأمم المتحدة والرئيس التركي اليوم الخميس لإجراء محادثات حول الاتفاق الأخير لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، والوضع المتقلب في محطة الطاقة النووية التي تحتلها روسيا والجهود المبذولة للمساعدة في إنهاء الحرب المستمرة منذ ستة أشهر.