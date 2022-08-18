سفينة حبوب جديدة تغادر أوكرانيا

غادرت سفينة حبوب جديدة، اليوم الخميس، موانئ أوكرانيا تنفيذا لاتفاق إسطنبول.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أن السفينة "I Maria" التي تحمل علم "بليز" تحركت من ميناء تشرنومورسك الأوكراني محملة بالذرة.

ويوم أمس الأربعاء، غادرت 4 سفن محملة بالذرة ودقيق عباد الشمس وزيت عباد الشمس، من ميناء أوديسا وتشورنومورسك بأوكرانيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي رست فيه سفينة "Thoe" المحملة بـ 3 أطنان من بذورعباد الشمس، قبالة سواحل ولاية تكيرداغ التركية في بحر مرمرة، قادمة من أوكرانيا، تمهيدا لعمليات التفتيش اللازمة.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، بعدما عانت الكثير من البلدان أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.