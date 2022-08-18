لقاء ثنائي بين أردوغان وزيلينسكي لبحث الوضع في محطة زاباروجيا النووية

بحث الرئيس رجب طيب أردوغان مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الوضع في محطة زاباروجيا للطاقة النووية التي تتعرض للقصف من الجيش الروسي.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الرئاسي الأوكراني الخميس، أن الجانبان عقدا اجتماعا ثنائيا في مدينة لفيف غربي أوكرانيا.

وقد أعرب زيلينسكي في الاجتماع عن شكره للرئيس أردوغان على دعمه المتواصل لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وأضاف قائلا: "هذه رسالة دعم قوية من دولة قوية مثل تركيا".

وذكر البيان أن الزعيمان بحثا جميع جوانب العلاقات الثنائية وفي مجال الدفاع، واتفقا على أن توسيع التعاون الثنائي يعود لصالح الدولتين.

وأشاد الرئيس الأوكراني إلى الدور القيادي البارز للرئيس التركي أردوغان في حل أزمة الحبوب العالمية.

وفي 4 مارس/ آذار الماضي فرضت روسيا سيطرتها على محطة زاباروجيا الأوكرانية، ويشهد محيطها مؤخرا هجمات جوية تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.

وتعتبر المحطة النووية الأكبر في أوروبا، تضم 6 مفاعلات نووية وتوفر نحو 20 في المئة من إجمالي الكهرباء بأوكرانيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 5700 ميغاواط / ساعة.