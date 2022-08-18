وزارة الخارجية التركية تُدين بشدة هجوم كابل

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في العاصمة الأفغانية كابل.

وأعربت وزارة الخارجية التركية في بيان، الأربعاء، عن تعازيها لذوي ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في العاصمة الأفغانية.

وأشارت الوزارة أنها تلقت ببالغ الحزن سقوط عدد كبير من الضحايا جراء الهجوم الإرهابي في كابل.

وجاء في البيان: "نُدين هذا العمل الإرهابي اللاإنساني بأشد العبارات، ونسأل من الله الرحمة على من فقدوا أرواحهم، ونقدم تعازينا لأقاربهم وللشعب الأفغاني الشقيق والصديق، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأعلنت السلطات المحلية، الأربعاء، أن تفجيرا استهدف مسجدا شمالي العاصمة الأفغانية كابل أسفر عن إصابة العشرات بجروح.

وقالت إدارة الأمن في كابل، في بيان، إن "تفجيرا وقع بين المصلين داخل مسجد في منطقة رقم "PD 17" الواقعة شمالي كابل".

وقال المتحدث باسم إدارة أمن كابل خالد زدران، أن "انفجارا وقع في مسجد أبو بكر الصادق أثناء صلاة العشاء"، بحسب البيان نفسه.