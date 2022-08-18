وزارة الدفاع اللاتفية تعرب عن اهتمامها بمسيرات بيرقدار التركية

صرح وزير خارجية لاتفيا إدغارس رينكفيكس، أنهم مهتمون جداً للتعاون مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، وخاصة الطائرات المسيرة "الدرون"، مؤكداً أن تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا ولاتفيا مستمر، وأنه يشمل أيضاً القطاعات السياحية، والرقمية والمعلوماتية.

وأوضح أن مباحثاته مع تشاوش أوغلو، خلال زيارته الحالية إلى تركيا، كانت هامة جداً من حيث التطورات الإقليمية وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأفاد أن اتفاق شحن الحبوب بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية وأممية، كان من بين المواضيع التي بحثها بشكل مفصل مع نظيره التركي، إلى جانب التشاور حول إيجاد سبل حل للحرب القائمة في أوكرانيا.

كما بحث الجانبان، العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، والتطورات في منطقة جنوب القوقاز، إلى جانب مساعي توسّع حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأعرب عن شكره لتركيا لرفعها مدة بقاء مواطني بلاده على أراضيها بدون تأشيرة دخول "فيزا"، 3 أشهر، مبيناً أن هذا القرار سيساهم بدور كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين.

** التعاون في الصناعات الدفاعية

وفي سياق متصل، قال "رينكفيكس" إن بلاده تبدي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية.

وأضاف أن وزارة الدفاع اللاتفية مهتمة بإجراء اختبارات على طائرات "بيرقدار" المسيرة التركية، في خطوة نحو شرائها لاحقا.

وتابع قائلاً: "أعرف مواطنين في بلدي يجمعون النقود من أجل شراء مسيّرات بيرقدار وإهدائها لأوكرانيا. فهذه الطائرات وسيلة دفاع فعّالة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية."

وأردف: "لهذا السبب، وزارة الدفاع في لاتفيا تبدي اهتماماً كبيراً بإجراء دراسات لشراء مسيرات بيرقدار. لكن قبل ذلك، تريد ان تختبرها، لأن الظروف الجغرافية والطبيعية تختلف من منطقة لأخرى. لكن المؤكد أن هناك اهتمام بالحصول عليها."

ولفت إلى وجود مساعي لتأسيس روابط بين قطاعي الصناعات الدفاعية في تركيا ولاتفيا، مبيناً أن هذه الروابط لا تقتصر على الشراء فقط، بل تتضمن التعاون المتبادل أيضاً.

وأوضح أن التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية يشمل أيضاً الدفاع والأمن السيبراني، مؤكداً على أهمية تطوير البلدين البرمجيات اللازمة في هذا المجال، ودور ذلك في تصديهما لكافة الهجمات السيبرانية.

** اتفاق شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية

وأشاد "رينكفيكس" بدور تركيا في توقيع اتفاق شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية، لافتاً إلى إسهامات أنقرة في تجاوز أزمة غذاء عالمية محتملة.

وأعرب عن ترحيب بلاده بانضمام تركيا لمبادرة التعاون المنظم الدائم (بيسكو) الرامية إلى تعزيز التعاون بين أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع.