أردوغان: هدفنا ليس هزيمة بشار الأسد بل التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن هدف تركيا في سوريا ليس هزيمة بشار الأسد، بل إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة المستمرة منذ عشر سنوات.

وأضاف أردوغان، في حديث للصحفيين أثناء عودته من مدينة لفيف الأوكرانية: "كنا دائماً جزءاً من الحل في القضية السورية. ونحن دائما نتحمل المسؤولية، وهدفنا هو السلام الإقليمي وحماية بلدنا من التداعيات الخطيرة للأزمة".

وأردف: "أنقرة ليس لديها أطماع في سوريا، والشعب السوري هم أشقاؤنا، ونولي أهمية لوحدة أراضيهم، ويجب على النظام فهم ذلك".



وقال الرئيس التركي: "علينا الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا يمكننا من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي".



وأكد أنه لا يمكن أبدًا قطع الحوار السياسي أو الدبلوماسي بين الدول، ودائماً يجب أن يكون هناك أنواع من الحوارات".



وجاءت تصريحات الرئيس أردوغان بعد دعوة وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، الأسبوع الماضي، إلى إجراء اتفاق "تفاهم" بين المعارضة والنظام، عبر تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 .

وقال أردوغان إن تركيا على اتصال بروسيا في كل خطوة تتخذها في سوريا، مضيفاً: "دعونا نظهر تضامننا مع روسيا بطريقة تمكننا من محاربة الإرهاب في سوريا، في الشمال والشرق أو الغرب".

وأشار إلى أن روسيا والنظام متضامنان، وأن هذه المسألة نوقشت في اجتماع سوتشي الأخير قبل أسبوعين.

وقال: "دعم الرئيس الروسي بوتين له دور أساسي في مساعدة الأسد على النجاة من صراع استمر 11 عاماً، ضد جماعات المعارضة المدعومة جزئياً من تركيا".



وفي حديثه عن الموارد المالية للجماعات الإرهابية، قال أردوغان إن الإرهابيين يستخرجون النفط في القامشلي ويبيعونه للنظام.



الولايات المتحدة والتحالف يغذيان الإرهاب:

وقال أردوغان إن الخلاف الرئيسي بين واشنطن وأنقرة هو محاربة الإرهاب في شمال سوريا، مؤكدا أن تركيا جاهزة للعمليات ضد الجماعات الإرهابية.

وأكد أن الولايات المتحدة تواصل دعم الإرهاب في سوريا، قائلاً "إن القوات الأمريكية وقوات التحالف هي التي تغذي الإرهاب في سوريا بشكل أساسي، قاموا بذلك دون هوادة ولا يزالون يواصلون ذلك".



وأردف: "كما قدموا نفس الدعم في العراق. إلى من؟ مرة أخرى للمنظمات الإرهابية" مؤكداً أن استمرار الاضطرابات في العراق لليوم تقف وراءه الولايات المتحدة.

وشدد أردوغان على أن تنظيم بي كي كي مصنف كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي، وأن دعم واشنطن لفرعه السوري "واي بي جي" أثر كثيراً على العلاقات الثنائية مع أنقرة.



وتدعم الولايات المتحدة إتنظيم واي بي جي في شمال شرق سوريا بحجة قتال تنظيم داعش الإرهابي، وقدمت لهم الدعم العسكري والتدريبات.

فيما تعارض تركيا بشدة هذا الدعم من حليفة في الناتو، كما تعارض وجود "واي بي جي في شمال سوريا، لما تشكله هذه الجماعة من تهديد على تركيا وترهب السكان المحليين وتدمر منازلهم وتجبرهم على الفرار".

ونفذت تركيا عمليات عسكرية خاصة لمكافحة الإرهاب شمال سوريا، تمكنت خلالها من طرد عدد كبير من الإرهابيين من المنطقة.