زيلينسكي: تركيا وأردوغان شخصياً لعبا دوراً رائداً في حل أزمة تصدير الحبوب

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بجهود تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان في إيجاد حل لأزمة تصدير الحبوب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخميس، بعد القمة الثلاثية التي جمعته مع نظيره رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مدينة لفيف الأوكرانية.

وقال زيلينسكي: "تركيا وأردوغان شخصيا لعبا دورا رائدا في شحن الحبوب، وهذا ما ساعد في التغلب على أزمة الغذاء العالمية".

وطالب الرئيس الأوكراني روسيا بسحب قواتها العسكرية فورا من محطة زاباروجيا للطاقة النووية ووضع حد للاستفزازات والهجمات.

وتابع: "لكي تبدأ محادثات السلام يجب على روسيا أولا مغادرة الأراضي التي احتلتها".

وأعرب عن سعادته باستضافة الرئيس أردوغان وغوتيريش، وزاد: "أود أن أشكر السيد غوتيريش والسيد الرئيس أردوغان على دعمهما لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها بشكل خاص".

واتهم زيلينسكي روسيا بممارسة الإرهاب بسبب هجومها على أوكرانيا، وقال إن وجود أردوغان وغوتيريش في أوكرانيا مهم لإعادة إرساء القانون الدولي.

وأشار إلى أن اللقاء الثلاثي مع أردوغان وغوتيريش تناول تطورات تصدير الحبوب الأوكرانية، وشدّد على أن اتفاق "ممر الحبوب" يشكل أهمية كبيرة من حيث منع حدوث أزمة الغذاء العالمية.

كما اتهم الرئيس الأوكراني القوات الروسية بسرقة الحبوب من المناطق التي تسيطر عليها، داعيًا الأطراف المعنية للرد على هذا التصرف.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

من جهة أخرى، قال زيلينسكي إن القوات الروسية تنتهك حقوق الإنسان عبر ممارساتها ضد الجنود الأوكرانيين الأسرى لديها.

وذكر أن الجنود الروس قصفوا في 29 يوليو/تموز الماضي سجن أولينيفكا وفيه أسرى أوكرانيين رغم أنه يقع في مكان خاضعة لسيطرتهم بمنطقة دونباس.

وأوضح أنه اتفق مع غوتيريش على إرسال الفريق الأممي المسؤول عن التحقيق في هذا الحدث إلى الموقع المذكور.

وأكّد أنه بحث مع الرئيس أردوغان بشكل مفصل قضايا التعاون بين تركيا وأوكرانيا، لا سيما إعادة إعمار بلاده عقب الحرب.

وتقدم بالشكر إلى تركيا على رعايتها أعمال البناء في منطقة خاركيف بشكل خاص.

وأشار إلى توقيع مذكرة بين وزارتي البنية التحتية للبلدين تنص على موضوع إعادة إعمار أوكرانيا.

وبيّن أن تحقيق الأهداف المشتركة يزيد من قوة أوكرانيا وجمهورية تركيا.