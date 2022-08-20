الأمم المتحدة تشكر تركيا على دورها في شحن الحبوب الأوكرانية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن شكره لتركيا على دورها المهم في مبادرة شحن الحبوب الأوكرانية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السبت على هامش زيارته لمركز التنسيق المشترك المعني بشؤون شحن الحبوب بموجب اتفاق إسطنبول.

وقال غوتيريش: "الجزء الآخر من اتفاق شحن الحبوب يشمل وصول الأغذية والأسمدة الروسية غير الخاضعة للعقوبات إلى الأسواق العالمية دون عوائق".

وأشار إلى أهمية التعاون بين كافة الحكومات والقطاع الخاص لطرح هذه المواد في السوق.

وأوضح أنه قد لا يكون هناك ما يكفي من الغذاء خلال عام 2023 في حال عدم توفر الأسمدة عام 2022.

وذكر أن إخراج المزيد من المواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا يعد أمرًا بالغ الأهمية من حيث تهدئة أسواق السلع الأساسية أكثر وخفض الأسعار للمستهلكين.

وأضاف: "لازلنا في بداية مسار أطول بكثير، لكنكم (تركيا) أظهرتم بالفعل إمكانات هذا الاتفاق الهام بالنسبة إلى العالم".

وفي 27 يوليو/تموز الماضي، شهدت مدينة إسطنبول، افتتاح مركز التنسيق لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، الذي يضم ممثلين من تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة.

وفي 22 يوليو من الشهر نفسه، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.