الأمين العام للأمم المتحدة يزور ميناء زيبوت بإسطنبول

زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ميناء زيبوت بإسطنبول التركية.

وذكرت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن غوتيريش وصل إلى الميناء برفقة فريق التفتيش التابع لمركز التنسيق المشترك.

ومن ثم توجه غوتيريش برفقة الفريق عبر قارب إلى سفينة "SSI INVINCIBLE II" قبيل توجهها إلى ميناء تشيرنومورسك الأوكراني.

وخضعت السفينة للتفتيش من قبل فريق مركز التنسيق المشترك.

وعقب ذلك توجه غوتيريش إلى مركز التنسيق المشترك داخل حرم جامعة الدفاع الوطني، في إسطنبول.

وفي 27 يوليو/تموز الماضي، شهدت مدينة إسطنبول، افتتاح مركز التنسيق لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، الذي يضم ممثلين من تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة.

وفي 22 يوليو من الشهر نفسه، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.