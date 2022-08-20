تركيا تعلن عن موعد أول اجتماع مع فنلندا والسويد

تستعد تركيا وفنلندا والسويد لعقد الاجتماع الأول لبحث الآلية المشتركة الدائمة، يوم 26 أغسطس/آب الجاري.

وبحسب بيان نشرته الرئاسة التركية، سينعقد الاجتماع في إطار مذكرة التفاهم الثلاثية بشأن عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وسيترأس الوفد التركي في الاجتماع متحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية سادات أونال.

ومن المتوقع أن يضم الوفد التركي ممثلين عن وزارات العدل والخارجية والداخلية والدفاع وجهاز الاستخبارات.

وفي تصريح للتلفزيون السويدي الحكومي، الجمعة، أعلن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، أن الاجتماع الأول لمباحثات التفاهم المشترك سيعقد في بلاده.

من جهتها، أشارت وزارة الخارجية السويدية، في بيان، إلى أن الاجتماع الأول سيعقد يوم 26 أغسطس.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.