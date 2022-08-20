وزارة الخارجية التركية تدين هجوما إرهابيا استهدف فندقا في مقديشو

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ مقتل وإصابة العديد من الأشخاص في الهجوم، الذي وقع أمس الجمعة.

وأعربت عن إدانتها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الشنيع.

وترحمت الوزارة على الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

كما تقدمت بالتعازي لذوي الضحايا ولشعب وحكومة الصومال الشقيقة والصديقة.

وأسفر هجوم مسلح نقذته حركة الشباب استهدف فندق "حياة" في مقديشو عن مقتل 15 شخصا على الأقل بحسب وسائل إعلام صومالية.