الاستخبارات التركية تعلن تحييد قيادي في تنظيم واي بي جي في مدينة القامشلي السورية

أعلنت الاستخبارات التركية تحييد الإرهابي المدعو محيي الدين غولو، وهو قيادي في منظمة "بي كي كي/واي بي جي" في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وقالت مصادر أمنية إن الاستخبارات التركية حيت الإرهابي في عملية نفذتها في 9 أغسطس/آب.

والإرهابي "غولو" من المشرفين على ما يسمى أكاديمية "خبات ديريك" التي تلقن الإرهابيين التعليم الإيديولوجي والتدريب على السلاح.

ويقف الإرهابي وراء العديد من الهجمات التي استهدفت القوات الأمنية التركية والجيش الوطني السوري في منطقتي "نبع السلام" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وتعطي ما يسمى أكاديمية "خبات ديريك" الإرهابيين تدريبات تتعلق باستخدام السلام وصناعة المتفجرات وعمليات الاغتيال.