تركيا تتلقى التعازي في ضحايا حادثي سير غازي عنتاب وماردين

أعرب الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، في رسالة، الأحد، عن تعازيه لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في ضحايا حادثي سير بمدينتي غازي عنتاب وماردين.

وعبر علييف عن حزنه البالغ وترحم على أرواح الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومعرباً عن تعازيه باسمه وباسم الشعب الأذربيجاني لـ "الشعب التركي الشقيق."

وزارة الخارجية الأردنية من جانبها تقدمت، السبت، بتعازيها لتركيا في ضحايا حادثي السير وأكّدت في بيان "تعاطف المملكة مع حكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيقة بهذا المصاب الأليم".

كما أعربت عن "خالص التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

حركة "حماس" الفلسطينية أعربت كذلك، السبت، عن تعازيها لتركيا في الحادثيين.

وقالت الحركة: "نتوجه إلى جمهورية تركيا الشقيقة رئيساً وحكومة وشعباً، بأسمى مشاعر المواساة لما حلَّ بهم من مُصاب راح ضحيته عشرات الضحايا، جرّاء حادثي سير في مدينتي غازي عنتاب وماردين".

وأضافت، في بيان "أننا نتقدّم إلى أسر الضحايا وعائلاتهم بالتعزية الخالصة والمواساة، متمنين الشفاء العاجل للجرحى".

وارتفع إلى 19 عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم، السبت، في حادثة اصطدام شاحنة بجموع من الناس في ولاية ماردين جنوب شرقي تركيا.

وأفاد مراسل الأناضول، أن حادثة الاصطدام وقعت أثناء تجمع الناس وفرق الإسعاف والشرطة والإطفاء عقب حادث مروري بين 3 سيارات بقضاء دريك.

كما لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 21 آخرون، السبت، في حادث مروري مروع بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وأفاد مراسل الأناضول، أن حافلة ركاب اصطدمت بفرق إنقاذ كانت تتعامل مع سيارة تدحرجت إلى منحدر في منطقة نزيب، على طريق "طرسوس ـ أضنة ـ غازي عنتاب" السريع.