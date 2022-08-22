أقار: عمليات شحن الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية مستمرة

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أبقوله إن كمية الحبوب التي تم تصديرها من موانئ أوكرانيا منذ تطبيق اتفاقية إسطنبول في الأول من أغسطس/ آب الجاري، بلغت 721 ألفًا و 449 طنًا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماعه عبر تقنية التليكونفرانس مع قادة القوات التركية تقدمهم رئيس هيئة الأركان يشار غولر.

وأوضح أقار أن عمليات شحن الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية مستمرة، مبينا أن أنقرة تواصل جهودها لمنع حدوث أي طارئ يعرقل سير الاتفاقية.

وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، افتتح في إسطنبول مركز التنسيق لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، يضم ممثلين من تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة.

وفي 22 من الشهر نفسه، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان وغوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وفيما يخص مكافحة التنظيمات الإرهابية، أكد أقار أن القوات المسلحة تواصل مطاردة الإرهابيين داخل وخارج تركيا، وأن أنقرة تحترم سيادة دول الجوار ووحدة أراضيها.

وأشار إلى أن القوات التركية تمكنت من تحييد ألفين و517 إرهابيا شمالي سوريا والعراق منذ مطلع العام الحالي.