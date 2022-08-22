الرئيس أردوغان: نسعى لجمع بوتين وزيلينسكي في تركيا قريبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تسعى لاستضافة لقاء يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في موعد ليس ببعيد، بهدف إيجاد حل جذري للحرب بين البلدين.

جاء ذلك، الإثنين، في خطاب للشعب عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن الجميع شاهد الجهود التي بذلتها تركيا في سبيل نزع فتيل الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل وقوعها، ومساعيها لإحلال السلام عقب اندلاع الحرب.

ونوه أن تأسيس آلية شحن الحبوب الأوكرانية التي من شأنها منع أزمة حبوب عالمية، تم بفضل جهود تركيا.

ولفت إلى أنه بحث ملف الحرب الأوكرانية خلال لقائه نظيره بوتين في مدينة سوتشي الروسية في 5 أغسطس/آب الجاري، إلى جانب ملفات أخرى.

كما أشار إلى عقده لقاء ثلاثيا مع نظيره الأوكراني زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مدينة لفيف الأوكرانية الأسبوع المنصرم.

وأضاف :" هدفنا فتح الطريق الذي من شأنه حل هذه الأزمة جذريا، عبر جمع السيد بوتين والسيد زيلينسكي في بلادنا في موعد ليس ببعيد إن شاء الله".