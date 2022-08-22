بينها قذيفة صاروخية مضادة للدروع.. ضبط أسلحة لتنظيم بي كي كي الإرهابي

أعلنت وزارة الداخلية التركية ضبط القوات الأمنية كميات من الأسلحة لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مغارة بولاية هكاري جنوب شرقي تركيا.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "تم ضبط قذيفة صاروخية مضادة للدروع من طراز "إيه تي-4" (سويدية الصنع) وقنبلتين يدويتين و262 بندقية ومعدات اتصال".

وأشارت إلى أنّ ضبط الأسلحة جاء في إطار عملية "أرن-29" بقضاء تشوقوروفا.



وكانت القوات الأمنية التركية ضبطت العشرات من مضادات الدبابات "AT-4" بحوزة عناصر التنظيم الإرهابي، خلال عملياتها ضده سواء داخل تركيا أو خارجها.



يذكر أن اسم "أرن" أطلقته الداخلية التركية على سلسلة عمليات ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، كانت نسختها الأولى في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.