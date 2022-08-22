تركيا تعلن ضبط أسلحة لإرهابيين من تنظيم بي كي كي شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية ضبط أسلحة وذخيرة تعود لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي بمنطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.

وأشارت في بيان، الإثنين، إلى ضبط مضادي دبابات طراز AT-4، و2500 طلقة رشاش PKMS عيار 7.62 مل، خلال أعمال تمشيط بمنطقة العملية.

كما ضمت المضبوطات 13 قذائف "آر بي جي 7" مضادة للدبابات وقذيفتي "آر بي جي 7" مضادتين للأفراد، وغيرها من الذخائر.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.