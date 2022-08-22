عباس يصل أنقرة للقاء مسؤولين أتراك

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى العاصمة التركية أنقرة لإجراء لقاءات مع المسؤولين الأتراك.

وحطت الطائرة التي تقل عباس ووفده المرافق في مطار أسن بوغا في تمام الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي لتركيا (ت.غ +3).

وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني نائب والي أنقرة مراد صويلو، والسفير الفلسطيني لدى تركيا فائد مصطفى.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان، إنه سيتم تناول العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات على صعيد الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وملفات إقليمية ودولية راهنة، خلال المحادثات الرسمية التي سيجريها عباس في تركيا غدا.

كما سيتم بحث سبل الارتقاء بالتعاون بين تركيا ودولة فلسطين الصديقة والشقيقة.

وتستمر زيارة عباس التي تأتي تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حتى 24 أغسطس/آب الجاري.