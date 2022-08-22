وزارة الخارجية السودانية تدعو لتعزيز التشاور السياسي والتعاون مع تركيا

استقبل وكيل وزارة الخارجية السودانية دفع الله الحاج، السفير التركي عرفان نذير أوغلو، في العاصمة الخرطوم، بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا بالبلاد، وفق بيان الخارجية السودانية.

وسيخلف نذير أوغلو في منصبه، السفير إسماعيل جوبان أوغلو.

وعبر الوكيل عن رغبة السودان في تنشيط آليات التشاور السياسي والتعاون الثنائي مع تركيا.

وأكد الحاج على "حرص ورغبة السودان في تنشيط آليات التشاور السياسي والتعاون الثنائي، خاصة اللجنة الاقتصادية العليا بين البلدين".

وأعرب عن شكره وتقديره "للجهود التي بذلها السفير التركي، في تعميق الشراكة وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".

من جانبه عبّر نذير أوغلو، عن شكره وتقديره "للتعاون الذي وجده من مؤسسات الدولة السودانية المختلفة لتطوير العلاقات الثنائية".

وشدد على "رغبة تركيا في تعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية مع السودان في إطار توجهات دولة تركيا نحو إفريقيا".

وأشار إلى "أهمية ومكانة السودان في ظل العلاقات الثقافية والتاريخية المشتركة"، بحسب المصدر ذاته.

وفي يناير/كانون الثاني 2022، أشاد مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بـ"المستوى المتطور لعلاقات التعاون" مع تركيا، وأكد حرصه على تعزيزها، بما يخدم مصالح شعبي البلدين.