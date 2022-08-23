اقتصادي تركي: نهدف لتوسيع رحلاتنا البحرية لتشمل إسطنبول وبنغازي

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة قرنفل التركية مرتضى قرنفل، إنهم يعتزمون توسيع شبكة رحلاتهم البحرية إلى ليبيا، لتشمل مدينة بنغازي ومصراتة معاً انطلاقا من مدينة إسطنبول.

وأعرب قرنفل في بيان صادر عن المجموعة التجارية التركية عن سعادته إزاء استئناف الرحلات البحرية بين إسطنبول ومصراتة بعد انقطاع دام 25 عاماً، مؤكداً أن هذه الخطوة ستساهم في تأسيس روابط تجارية وثيقة مع البلدان الأخرى في القارة.

وأضاف أنهم يعتزمون توسيع شبكة الرحلات البحرية بين البلدين، بحيث تنطلق من إسطنبول باتجاه بنغازي ومصراتة معا، مؤكداً أن هذا على قائمة أولويات أهدافهم خلال المرحلة المقبلة.وفي مطلع ديسمير/كانون الأول 2021 انطلقت من ميناء مدينة مصراتة في ليبيا، أول رحلة بحرية سياحية إلى ميناء أزمير التركية بعد توقف دام أكثر من عقدين.

وحول تفاصيل الرحلات البحرية بين البلدين، قال قرنفل إنهم يقومون بتسيير 4 رحلات شهرياً عبر سفن بسعة إجمالي تصل إلى 900 سرير للركاب، و400 سيارة و1.700 طن من الحمولة.

وشدد الاقتصادي التركي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس فرع جمعية "الموصياد" في ليبيا، على أهمية التبادل التجاري مع ليبيا، معتبراً أن ذلك يعد انخراطاً في التجارة مع القارة الإفريقية في الوقت نفسه.

وأضاف أنه ونظراً للموقع الجيوستراتيجي الذي تتمتع به ليبيا، فإنها تعد بوابة العالم إلى إفريقيا وبوابة إفريقيا تجاه العالم.

وأفاد بأن مجموعة قرنفل تساهم في تأسيس روابط تجارية بين 26 ألف شركة تركية و120 ألف زبون ليبي في بنية المجموعة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وليبيا بلغ 3.6 مليارات دولار بالرغم من انعدام الاستقرار الذي يعانيه البلد العربي، وفق تصريحات قرنفل.