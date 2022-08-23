الإمارات تعزي تركيا في ضحايا حادثي السير جنوب البلاد

عزى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائبه رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ضحايا حادثي سير ماردين وغازي عنتاب اللذين أسفرا عن مصرع 35 شخصا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعث برقية تعزية إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في ضحايا حادثي السير اللذين وقعا في ولايتي غازي عنتاب وماردين، وأسفرا عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى.

وتمنى رئيس الإمارات في تعزيته الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد، للرئيس أردوغان برقية تعزية مماثلة وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

والسبت، لقي 19 شخصا مصرعهم، في حادث اصطدام شاحنة فقدت السيطرة على مكابحها بجموع متجمهرة على طريق سريع بولاية ماردين، جنوب شرقي تركيا.

كما لقي 16 شخصا حتفهم وأصيب 21 آخرون، في حادث مروري بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، إثر اصطدام حافلة ركاب بفرق إنقاذ كانت تتعامل مع سيارة سقطت في منحدر بمنطقة نزيب، على طريق "طرسوس ـ أضنة ـ غازي عنتاب" السريع.