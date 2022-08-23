الاتحاد الأوروبي يأمل بدور تركي لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، في اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، على دور تركيا في اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية وتخفيف تأثير الاجتياح الروسي لأوكرانيا.



وأعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أمله في أن تتمكن تركيا من استخدام تأثيرها على روسيا لوقف "حرب لا معنى لها".

وذكر أنه بحث مع تشاوش أوغلو تأثير العقوبات الأوروبية على روسيا.

وفي شباط الماضي، بدأت روسيا اجتياحاً على أوكرانيا تبعه مقاطعة دولية وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة تدخلاً في سيادتها.

يذكر أن تركيا أعلنت عن استعدادها لأداء دور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا لتسوية النزاع.