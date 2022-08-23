الرئيس الفلسطيني يشكر تركيا ومؤسساتها على دعمها لبلاده

شكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمهورية التركية ومؤسساتها على دعمها لبلاده، ووقوفها بجانب شعبه بشكل دائم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التركي أردوغان بالعاصمة أنقرة.

وقال عباس: "بالغ التقدير لمواقف تركيا الثابتة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه في الحرية والاستقلال".

وتابع أن الفضل الأول في حصول فلسطين على الاعتراف بها دولة مراقب في الأمم المتحدة هو للجمهورية التركية.

وأضاف: "نسعى للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة ونطالب الدول التي تؤمن بحل الدولتين أن تعترف بدولة فلسطين".

وشدد عباس عبى تمسكه بالمقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال ورفضه للعنف والإرهاب في كافة أنحاء العالم.

كما تطرق عباس إلى إغلاق إسرائيل 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، قائلا إن إغلاقها يشعل الأوضاع.

وأضاف: "نسعى في كل لقاء مع فخامة الرئيس لنقل العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، لآفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات".

وعبر عباس عن بالغ تقديره للرئيس أردوغان لمواقفه الثابتة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، فضلا عن الحرص على الوحدة الوطنية الفلسطينية.

كما عبر عن شكره للجمهورية التركية ومؤسساتها على ما تقدمه من دعم في جميع المجالات، والوقوف مع دولة فلسطين في المحافل الدولية كافة.

ولفت عباس إلى أنه أطلع نظيره التركي على الأوضاع الصعبة في فلسطين، وأكد له عدم القبول باستمرار الممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وأضاف: "لا بد من وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، والتوقف أيضا عن الاستيطان، وعنف المستوطنين وجرائم القتل وهدم المنازل والمدارس والمنشآت في أرضنا الفلسطينية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى والإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة".

وتابع: "تتصورون أن إسرائيل تحتجز جثامين الفلسطينيين" متسائلا: "هي تعاقب من؟ الجثامين أم أهل الشهداء؟".

ودعا عباس إلى "وقف الاعتداءات (الإسرائيلية) على أهلنا في مدينة القدس الشرقية ومقدساتنا المسيحية والإسلامية، وكذلك الاعتداء على المناهج المدرسية ومحاولات تهويدها".

وأردف أن "ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بشكل يومي، وما جرى منذ أيام بإغلاق مؤسسات مدنية حقوقية فلسطينية، يشعل الأوضاع".

ومضى يقول: "لا يمكن السكوت عن هذه الممارسات الإجرامية التي يجب أن تتوقف جميعها قبل فوات الأوان".

والخميس الماضي، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مقار 7 مؤسسات فلسطينية في مدينتي رام الله والبيرة وأغلقتها، وزعمت أن المنظمات تعد "واجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وسط تنديد دولي.

- حل الدولتين

وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد "على أن تحقيق الأمن والسلام يبدأ بالتوقف الكامل عن تقويض حل الدولتين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتوجه نحو الأفق السياسي".

وقال عباس إن "تقويض حل الدولتين المستند لحدود عام 1967 من جانب إسرائيل، وتحويله إلى واقع الدولة الواحدة بنظام الأبارتهايد، لن يخدم الأمن والاستقرار في منطقتنا، بل سيؤدي إلى قطع العلاقات وانهيار الاتفاقيات القائمة".

وأضاف أن الفلسطينيين سيتوجهون إلى مجلس الأمن الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، من أجل الإسراع لحماية حل الدولتين، تمهيدا للذهاب إلى أفق سياسي، ينهي الاحتلال لأرض دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ويقدم حلا عادلا لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وتابع: "كل دول العالم تقول (إنها مع) حل الدولتين، وتعترف بإسرائيل، بعضها كأميركا وأوروبا لا يعترفون بالدولة الفلسطينية، لا أدري لماذا؟".

وجدد الرئيس الفلسطيني تمسكه بالمقاومة الشعبية السلمية، ورفض العنف والإرهاب في مختلف دول العالم.

وأشار إلى أنه وفي إطار المسعى لحماية حل الدولتين، أطلع نظيره التركي على مطالبته الدول التي تؤمن به أن تعترف بدولة فلسطين، ومساعي الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: "نحن حصلنا قبل سنوات (2012) على عضوية مراقب في الأمم المتحدة، وكان الفضل الأول، وأقول هنا أمام السيد الرئيس الفضل الأول لحصولنا على ذلك الاعتراف هو للجمهورية التركية".

وقال: "تركيا وقفت إلى جانبنا موقفا حاسما مع كل دول العالم حتى حصلنا على 138 صوتا".

وأضاف أن مشاورات واسعة تجري ومساعي للحصول على دعم جميع أعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة "ويمكن في هذا الصدد عقد مؤتمر دولي بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة من أجل حماية حل الدولتين".