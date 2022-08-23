تركيا تعلن إعادة تعيين سفيرها في إسرائيل في الأيام القادمة

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن تركيا ستعيد تعيين سفيرها لدى إسرائيل في الأيام المقبلة.

وقال تشاوش أوغلو في مقابلة تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إنه سيقترح اسماً لتولي المنصب على الرئيس رجب طيب أردوغان في الأيام القليلة القادمة.

وأكد أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لن يكون على حساب القضية الفلسطينية، لافتاً إلى مساهمة هذا الحوار في خفض التوتر.

وقالت الرئاسة التركية، الأربعاء الماضي، إن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، مؤكداً أن البلدين قررا استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وأن تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة لتعيين سفير جديد في أقرب وقت.

وتشهد العلاقات الثنائية تحسناً ملحوظاً في العلاقات، بعد أكثر من أربع سنوات من تعليق مهام البعثات الدبلوماسية.

وكانت القوتان الإقليميتان قد طردتا السفراء في 2018، بسبب مقتل 60 فلسطينياً على أيدي القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات على حدود غزة ضد افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.