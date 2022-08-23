تشاوش أوغلو: النظام السوري لا يؤمن بالمسار السياسي

أكد وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو أن النظام السوري هو المسؤول عن إفشال كافة المبادرات السياسية التي قدمت لإيجاد حل للصراع في سوريا.

جاء ذلك في لقاء تلفزيوني الثلاثاء، مع قناة "خبر غلوبال" التركي.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أنّ المسار الوحيد والأهم في سوريا بالنسبة لتركيا هو مسار الحل السياسي.

واتخذت تركيا بحسب تشاوش أوغلو العديد من المبادرات لإيجاد حل للأزمة في سوريا، لم يبق منها إلا مسار أستانة.

وبين أنّ اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا جاءت بمساهمة من تركيا وروسيا وإيران إلا أنّها لم تحقق أي نتيجة قائلا: "في الحقيقة النظام لا يؤمن بشكل كامل بالمسار السياسي".

وأثنى تشاوش أوغلو على المعارضة السورية بتشكيلها هيئة تفوض وبنواياها الحسنة والبناءة للتوصل لحل سياسي، مستدركا بأن هذا المسار لم يسجل أي تقدم بسبب التعنت من قبل النظام السوري.

وفي الوقت نفسه أكد الوزير التركي على وجود تواصل بين استخبارات بلاده واستخبارات النظام السوري وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات من أجل تحقيق سلام دائم وعدم نظر النظام السوري للمعارضة على أنها تنظيم إرهابي.

كما شدد على أهمية وحدة الأراضي السورية بالنسبة لتركيا، وأهمية الهدف من وراء تأسيس الحوار.

وقال: "هدف الحوار هو الأكثر أهمية، ويجب أنّ يركز على النتائج والأهداف من ورائه. وإلى اليوم سياستنا تجاه سوريا كانت تركز على النتائج، وهي تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا وإمكانية عودة الناس، وأيضا عدم تحول حدودنا مع جارتنا لمأوى للتنظيمات الإرهابية".

ونفى تشاوش أوغلو عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد على هامش منظمة شانغهاي للتعاون بمدينة سمرقند الأوزبكية، كما ادعت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.

وقال تشاوش أوغلو: "الخبر ليس صحيحا، لا يوجد شي من هذا القبيل. والأسد ليس مدعوا إلى هناك (سمرقند)".

وحول العملية العسكرية التركية ضد تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي أشار إلى أنّ دولا معادية لبعضها تماما وقفت ضد العملية العسكرية، كإسرائيل وإيران والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والنظام.

وأشاد تشاوش اوغلو بأهمية العمليات العسكرية التي نفذتها تركيا حتى الآن في شمال سوريا ضد الإرهابيين في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية قائلا: "إذا قال النظام أنا سأفعل هذا (محاربة بي كي كي/واي بي جي) ولا داعي لأن تفعلوه أنتم (تركيا)، سنقول له إذا كنت تمتلك هذه القوة لماذا لا تفعلها الآن؟ ونحن سندعمك. أنت لا تمتلك القوة لتفعلها، هذا التنظيم الإرهابي سيقسم البلاد إذا اكتسب المزيد من القوة غدا".

وحول العلاقات مع إسرائيل، أشار إلى أنّ الأيام المقبلة ستشهد تعيين سفير تركي في إسرائيل.

وأشار أنّ الجانب الفلسطيني سواء حركة فتح أو حماس تؤيدان تطبيع تركيا لعلاقاتها مع إسرائيل.

وشدد تشاوش أوغلو على أنّ تركيا بعد التطبيع لن تساوم على مسألة القدس والمسجد الأقصى وفلسطين.

وأوضح أنّ عودة العلاقات لطبيعتها سيكون لها أثر إيجابي على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى مسألة شرق المتوسط.

أما عن الأوضاع في جزيرة قبرص أكد على أنّ إدارة قبرص الرومية واليونان تسعيان لاغتصاب حقوق تركيا وجمهورية قبرص التركية.

وأشار إلى أنهم سجلوا العام الماضي إرسال إدارة قبرص الرومية واليونان سفنهم إلى الجرف القاري لتركيا 9 مرات، وأن تركيا لم تسمح لها بالبقاء سواء من خلال التدابير العسكرية أو الدبلوماسية التي اتخذتها.

وبين أنّ سفينة أبحاث علمية إيطالية طلبت إذن من تركيا لإجراء أبحاثها في المنطقة في الآونة الأخيرة، وأنّ تركيا في نفس الوقت تواصل عمليات المسح الجيولوجي والتنقيب في منطقتها وفي المناطق التي حصلت الإذن عليها من قبرص التركية.

وفي سياق آخر أشار تشاوش أوغلو أنّ اليونان تقود عملية ضغط عبر اللوبيات ضد تركيا في مسألة حصولها على مقاتلات إف -16 الأمريكية.

وأردف بأنّ المحادثات مع الأمريكيين بشأن حصول تركيا على المقاتلات تجري بشكل جيد، وأنّ التواصل الفني بين الخبراء العسكريين في البلدين متواصلة.

وبين أنّ اليونان لا تلتزم بالقوانين الدولية في انتهاكها لحقوق الأتراك في تراقيا الغربية، وتزويد بعض جزرها بالسلاح.

كما تطرق الوزير التركي إلى المبادرة التي قادتها تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، حيث أفاد بأن 33 سفينة غادرت الموانئ الأوكرانية محملة 723 ألف طن من الحبوب.