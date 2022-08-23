تنفيذا لاتفاق إسطنبول.. سفينة حبوب جديدة تغادر أوكرانيا

غادرت، الثلاثاء، سفينة حبوب جديدة موانئ أوكرانيا، تنفيذا لاتفاق إسطنبول، حسب بيان لوزارة الدفاع التركية.



وذكرت الوزارة أن السفينة غادرت ميناء تشرنومورسك الأوكراني محملة بالحبوب.



وانطلقت، الأحد، 4 سفن محملة بالحبوب من موانئ تشورنومورسك وأوديسا ويوزني.



والسبت، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار شحن 656 ألفا و349 طنا من الحبوب الأوكرانية منذ مطلع أغسطس/ آب الجاري، وذلك في تصريح أدلى به أثناء مرافقته الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في زيارة مركز التنسيق المشترك المعني بشؤون شحن الحبوب بموجب اتفاق إسطنبول.



وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.



وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، بعدما عانت الكثير من البلدان أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.