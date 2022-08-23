وزير الخزانة والمالية: نتوقع أن يفوق النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام 7 بالمئة

قال وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي إن الاقتصاد التركي حقق نموا 7.3% في الربع الأول من العام الجاري، مؤكداً أنه سيتجاوز ذلك في الربع الثاني، وفق التوقعات.

وأضاف في تصريحات أدلى بها لقناة تلفزيونية محلية، الثلاثاء، أن هناك تدفقات مالية من الخارج إلى بلاده، على شكل استثمارات مباشرة وغيرها.

وأوضح أن أحد أبرز مؤشرات التدفق المالي الكبير على تركيا هو بورصة إسطنبول التي استقبلت مؤخراً أكثر من 300 مليون دولار.

وأكد ارتفاع مؤشر بورصة إسطنبول خلال المرحلة الأخيرة، متأثراً بالتدفقات المالية الخارجية.

ولفت نباتي إلى وجود استثمارات خارجية مباشرة أيضا في قطاع العقارات داخل تركيا.

وأوضح أن جميع هذه العوامل أدت إلى ارتفاع إجمالي احتياطي البنك المركزي مؤخراً ليتجاوز 110 مليارات دولار.

وتابع: "هذا الرقم سيستمر في الارتفاع. لأن دول العالم تبحث عن ميناء آمن، وتركيا تتصدر الموانئ الآمنة. لذا نتوقع استمرار التدفقات المالية خلال المرحلة المقبلة".

في سياق آخر، قال الوزير التركي إنهم يواصلون العمل من أجل التحضير لآلية من شأنها التحكم في أسعار السلع، عبر تشديد الرقابة عليها خلال انتقالها من المنتج إلى رفوف المتاجر.