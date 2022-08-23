وزير الطاقة التركي يجري زيارة عمل رسمية إلى عُمان وقطر

يجري وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، زيارة إلى سلطنة عُمان وقطر، الثلاثاء والأربعاء، لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة مع كلا الدولتين.

وستكون العاصمة العمانية مسقط أولى محطات الوزير التركي والوفد المرافق له.

وسيعقد دونماز ضمن إطار زيارته لمسقط، الثلاثاء، لقاءً ثنائيا مع نظيره العماني سالم العوفي وآخر على مستوى الوفود.

ثم سيلتقي الأربعاء في قطر، وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي.

ومن المنتظر أن يبحث الوزيران قضايا تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتعدين بين تركيا وقطر.