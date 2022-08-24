أردوغان: تركيا سترفع حصتها من خدمات المقاولات الدولية إلى 75 مليار دولار

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا تسعى لرفع حصتها من خدمات المقاولات الدولية إلى 75 مليار دولار في المرحلة الأولى.

وأوضح أردوغان في كلمة، الأربعاء، في حفل توزيع جوائز النجاح في خدمات المقاولات الدولية، بالعاصمة أنقرة، أن تركيا تهدف إلى زيادة حصتها إلى 10 بالمئة من القطاع العالمي.

وقال: "نستهدف رفع حصتنا من خدمات المقاولات الدولية إلى 75 مليار دولار كمرحلة أولى".

وأعرب عن فخره بوجود 48 شركة تركية ضمن قائمة أفضل 250 شركة مقاولات في العالم، و7 شركات تركية في قائمة أكبر 225 شركة للاستشارات التقنية في العالم.

وذكر أردوغان أن التوقعات تشير إلى بلوغ حجم خدمات المقاولات الدولية 750 مليار دولار في 2030، وأن هدف تركيا هو رفع حصتها إلى 10 بالمئة ثم 15 بالمئة في 2053.

ولفت إلى أن شركات المقاولات التركية نفذت مشاريع بقيمة 460 مليار دولار في 131 دولة مختلفة خلال نصف القرن الأخير.

وأضاف أن 90 بالمئة من تلك المشاريع تم إنجازها في العشرين سنة الماضية.

وحسب بيانات وزارة التجارة التركية، حلت روسيا في مقدمة البلدان التي نفذ فيها المقاولون الأتراك أكبر عدد من مشاريعهم خارج البلاد منذ 1972.

وبلغت نسبة المشاريع التركية المنفذة في روسيا 20.8 بالمئة من إجمالي المشاريع التركية المنفذة خارج تركيا منذ 1972، بقيمة استثمارات بلغت 95.4 مليار دولار.

وجاءت تركمانستان في المرتبة الثانية بنسبة 10.9 بالمئة، وحجم استثمارات بلغت 50 مليار دولار، ثم العراق بنسبة 6.9 بالمئة بـ31.7 مليار دولار، ثم ليبيا وكازاخستان والسعودية على الترتيب.