تحييد متعاطف مع داعش بعد مهاجمته للشرطة في إسطنبول

أطلقت الشرطة التركية النار على أحد المتعاطفين مع تنظيم داعش الإرهابي، الثلاثاء، بعد طعنه لضابطين في أحد أحياء إسطنبول وأعلنت القبض على المشتبه به في منطقة سيليفري بالمدينة.

وظهر أفراد الشرطة في لقطات من موقع الحادثة وهم يطلقون النار على المشتبه به بينما كان يحاول الاقتراب منهم إلى أن سقط أرضاً بعد إصابته، فيما نقلت سيارات الإسعاف ضابطي الشرطة إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.



وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، في تصريح صحفي من موقع الحادثة، إن ضباطي الشرطة بصحة جيدة بعد تلقيهما العلاج.



وأوضح أن المشتبه به كان معروفاً لدى شرطة مكافحة الجريمة في المنطقة، دون ذكر اسمه.



وأضاف صويلو: "قدمت عائلة المشتبه به شكاوى عديدة ضده وقالت إنه يعاني من اضطراب عقلي جزئي".



ويعتقد صويلو أن المشتبه به تأثر بتنظيم داعش من خلال مشاهدته لمقاطع فيديو الخاصة بخالص بايانجوك، الملقب أبو حنظلة، والمشار إليه باعتباره قائد التنظيم في تركيا.



واعتقلت قوات مكافحة الإرهاب التركية عام 2020 القيادي في تنظيم داعش خالص بايانجوك، ثم حكم عليه بالسجن 12 عاما و6 أشهر، بتهمة إدارة تنظيم إرهابي.



وتواصل أجهزة الأمن التركية حملاتها المكثفة ضد تنظيم داعش، وغيره من التنظيمات، ونفذت آلاف العمليات ضدهم في أنحاء البلاد.