تحييد 6 من إرهابيي بي كي كي شمالي العراق

قالت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، إنها حيدت 6 إرهابيين من تنظيم بي كي كي شمالي العراق.



وذكرت الوزارة، في بيان، أن الجيش يواصل مكافحة الإرهابيين بحزم، موضحة أن تحييد الإرهابيين جاء في إطار عملية "المخلب ـ القفل" المتواصلة بنجاح شمالي العراق.



ويوم الجمعة الماضي، 19 أغسطس، أعلنت وزارة الدفاع تحييد 4 إرهابيين من تنظيم بي كي كي في إطار نفس العملية.



وأطلقت تركيا، في 18 أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل التنظيم الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.



وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.