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تحييد 6 من إرهابيي بي كي كي شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
نشر في 24.08.2022 16:28
آخر تحديث في 24.08.2022 16:36
عناصر من الجيش التركي أثناء عملية في شمالي العراق DHA عناصر من الجيش التركي أثناء عملية في شمالي العراق (DHA)

قالت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، إنها حيدت 6 إرهابيين من تنظيم بي كي كي شمالي العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الجيش يواصل مكافحة الإرهابيين بحزم، موضحة أن تحييد الإرهابيين جاء في إطار عملية "المخلب ـ القفل" المتواصلة بنجاح شمالي العراق.

ويوم الجمعة الماضي، 19 أغسطس، أعلنت وزارة الدفاع تحييد 4 إرهابيين من تنظيم بي كي كي في إطار نفس العملية.

وأطلقت تركيا، في 18 أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل التنظيم الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

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