تشاوش أوغلو يلتقي مسؤولين في المعارضة السورية في أنقرة

التقى وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، مساء اليوم مسؤولين من المعارضة السورية في العاصمة أنقرة لإجراء محادثات.

وقال تشاوش أوغلو، في تغريدة، إنه استضاف في مقر وزارة الخارجية رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض بدر جاموس ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى.

وقال: "إننا نقدر وندعم مساهمة المعارضة في العملية السياسية في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

والثلاثاء، شدد تشاوش أوغلو على ضرورة اتخاذ خطوات لتحقيق سلام دائم في سوريا، مضيفًا أن نظام بشار الأسد في سوريا يجب ألا ينظر إلى المعارضة على أنها إرهابية.

وقال: "منذ البداية، قلنا إن أهم عملية هي العملية السياسية".