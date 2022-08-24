مقاتلات يونانية تتحرش بطائرات تركية أثناء أدائها مهمة للناتو

أعلنت وزارة الدفاع التركية تعرض طائرات تابعة لها للتحرش من مقاتلات يونانية أثناء أدائها مهمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) فوق أجواء شرقي البحر المتوسط.



ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في وزارة الدفاع، أمس الثلاثاء، أن طائرات من طراز اف-16 تابعة لليونان العضوة في "الناتو"، لاحقت مقاتلات تركية واضعة إياها عمدا تحت مراقبة راداراتها.



واعتبرت المصادر أن هذا التحرش يعيق أداء مهام للحلف من قبل اليونان، ويعد محاولة تستهدف أنشطة حلف شمال الأطلسي.



وأكدت أن اليونان لم تتردد بتعريض مهام "الناتو" للخطر في سبيل مضايقة تركيا.



وأوضحت المصادر أن المقاتلات التركية قامت بالرد اللازم على الفور، بعد وضعها تحت مراقبة الرادارات، وأبعدت الطائرات اليونانية من المنطقة.



وبينت أن وزارة الدفاع التركية أعلمت المسؤولين في "الناتو" بالحادثة، واستدعت الملحق العسكري اليوناني وأعربت عن تنديدها بتعريض مهام الحلف للخطر.



ونوهت إلى أن وزارة الخارجية التركية تحركت أيضا دبلوماسياً لدى الجهات المعنية، مشددة على أن مثل هذه المضايقات لا تتوافق مع روح التحالف وأن اليونان تسعى لتصعيد التوتر.



وهذا ليس التحرش الأول الذي تقوم به مقاتلات يونانية، ففي 23 فبراير/ شباط 2021، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن بلاده ردت على تحرش 4 مقاتلات يونانية بسفينة تركية تجري أبحاثا تقنية وعلمية في المياه الدولية شمالي بحر إيجة.