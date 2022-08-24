وزارة الدفاع التركية تحيي الذكرى السادسة لعملية درع الفرات

يصادف اليوم الذكرى السنوية السادسة لعملية درع الفرات، وهي العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا عام 2016 لدعم فصائل المعارضة السورية من أجل طرد تنظيم داعش من ريفي حلب الشرقي والشمالي.

وأحيت وزارة الدفاع التركية الذكرى السنوية السادسة لعملية درع الفرات، في بيان لها نشرته على موقع تويتر: "في الذكرى الخامسة لعملية درع الفرات، نحيي جنودنا الذين قضوا على 4 آلاف إرهابي من داعش، ونتمنى أن تتنزل رحمة الله على شهدائنا الأبطال، وحياة مديدة وسعيدة لأبطالنا في القوات المسلحة".

وفي 29 آذار عام 2017، أعلن مجلس الأمن القومي التركي، انتهاء عملية درع الفرات بنجاح، بعد مرور 7 أشهر على انطلاقها، وعودة مئات آلاف من المدنيين لقراهم وبلداتهم بعد تحريرها من تنظيم داعش وتحويلها إلى مناطق آمنة.