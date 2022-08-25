آفاد التركية تسلم لبنان حزمة من المساعدات الغذائية

قدمت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد حزمة من المساعدات الغذائية إلى لبنان قدرت بـ 511.7 طنا، للمرة الرابعة خلال العام الجاري، وذلك بناء على توجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وسُلمت المساعدات التي وصلت مرفأ طرابلس شمالي البلاد في حفل حضره رئيس آفاد يونس سيزير، والسفير التركي علي باريش أولوصوي، كما حضر من الجانب اللبناني رئيس الهيئة العليا للإغاثة الحكومي اللواء محمد خير وممثل وزير الداخلية العقيد سامي ناصيف، ومسؤولون أمنيون.

وخلال كلمته أوصل رئيس آفاد، تحيات الرئيس أردوغان ووزير الداخلية سليمان صويلو للحضور، مشددا على أن تركيا تقف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.

وقال سيزير: "ستكونون معنا في الأوقات الصعبة وبنفس المشاعر ونحن أهل نفس المنطقة وتقاليدنا وعاداتنا واحدة، وتقاسمنا نفس الأرض لعدة قرون".

وذكر أن هذه السفن لإغاثة ودعم الشعب اللبناني ما بعد الأزمة الاقتصادية والانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت بناء على تعليمات من الرئيس أردوغان.

من جهته قال رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية في كلمته: "شكرا تركيا وشعبها وخاصة آفاد، على هذه الهبة التي إن دلت فهي تدل على عمق الأخوة والصداقة، شكرا تركيا باسم الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي، متمنيا أن تبقى تركيا نموذجا للخير".

وفي هذا السياق التقى وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركي "آفاد" يونس سيزير، يرافقه السفير أولوصوي، بمكتبه في بيروت.

والأربعاء، انطلقت من ولاية مرسين جنوبي تركيا، سفينة محملة بـ511.7 طنا من المساعدات الإنسانية إلى لبنان.

ومنذ أواخر مارس/ آذار حتى مطلع أبريل/ نيسان 2022، أرسلت تركيا مساعدات إلى لبنان عبر 3 سفن أطلق عليهما "سفينة الإحسان".

ومنذ أكثر من عامين يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات في العالم، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي وشح بالوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى في البلاد.