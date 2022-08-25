ألبانيا تشيد بمساندة تركيا لها في أزمة كورونا

أشاد رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، بدور تركيا وبوقوفها إلى جانب بلاده في فترة تفشي كورونا.

وأضاف راما في كلمة له في جلسة عقدت في إطار أعمال المنتدى الأوروبي (ألباخ) في النمسا، الأربعاء، أنه "لولا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لما كان لدى ألبانيا لقاحات كورونا".

وسبق لأردوغان أن أعلن أن بلاده ستزود ألبانيا بلقاح توركوفاك التركي المحلي المضاد لفيروس كورونا، وبدأت إنتاجه نهاية العام الماضي.

ويأتي الإنجاز ضمن مساعي تركيا لتكون ضمن الدول الرائدة في المجال الصحي والطبي.

يذكر أن مساعدات تركيا الطبية وصلت إلى 160 دولة خلال و14 منظمة دولية حول العالم عام 2021 لدعم جهودها في مكافحة وباء كورونا.