الجيش التركي يستعين بمنظومة "كايي" المحلية لتأمين الحدود مع سوريا

تتولى قيادة الفوج الثاني لحرس الحدود في ولاية هطاي التركية، مهمة مراقبة الحدود مع سوريا في منطقة مهامها، مستعينة بمنظومة "كايي" التركية للأمن الحدودي التي تساهم بدور كبير في المهمة.

وتتضمن المنظومة المحلية أجهزة استشعار وكاميرات حرارية عالية الدقة، وتعمل على مدار اليوم وفي كافة الظروف البيئية.

وتقوم المنظومة برصد أي جسم كالطائرات أو المركبات أو حتى الأشخاص الذين يقتربون من الحدود، بواسطة أجهزة الاستشعار والكاميرات الحرارية، وترسل تحذيراً فورياً إلى مركز القيادة المختص.

كما يستعين الفوج الثاني لحرس الحدود بمنظومة "كايي" في التصدي للاعتداءات الإرهابية، ومكافحة الهجرة غير النظامية وعمليات التهريب.

وتتيح منظومة "كايي" للجيش التركي، إمكانية تتبع الحدود بالصوت والصورة على مدار اليوم.