وزارة الدفاع التركية تعزز قواتها بثلاث مسيرات هجومية من "بيرقدار"

قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إنها عززت قدرات قواتها الجوية الهجومية بـ3 طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار أقنجي تيها" تسلمتها مؤخراً.

وأضافت الوزارة، في بيان: "دخلت 3 مسيرات هجومية من طراز بيرقدار أقنجي تيها مخزون قيادة القوات الجوية"، مشيرة إلى أن شراء هذه المسيرات التي تنتجها شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، جاء لتلبية احتياجات قيادة القوات الجوية.

وتعد طائرات "بيرقدار أقنجي تيها" في مقدمة المسيرات امتلاكاً للتكنولوجيا العالمية الفائقة، قابلة لحمل الصواريخ والذخائر المحلية، سواء التقليدية منها أم الموجهة بالليزر.

وبحسب شركة "بايكار" يبلغ وزن إقلاع المسيرة "أقنجي تيها" 6 أطنان، فيما تبلغ سعة حمولتها المفيدة من الذخيرة 1.5 طن، ويمكنها التحليق 24 ساعة متواصلة بارتفاع حتى 40 ألف قدم.

وزُوّدت هذه المسيرة بمزايا تكنولوجيا فائقة مثل رادارات جو ـ جو، وأنظمة مراسلة عبر الأقمار الصناعية، ورادارات تحديد العوائق، وغيرها مما يجعلها مميزة بين نظيراتها في العالم.

كما يمكن لـ"أقنجي تيها"، بفضل الكاميرات المزودة بها لغرض الاستطلاع والمراقبة، تحديد الأهداف البرية التي قد يغفل عنها قائدها على الأرض، في خطوة تزيد من فاعلية استخدام المسيرة.

وستلعب هذه الطائرة المسيرة دوراً مهماً في تخفيف أعباء المقاتلات الحربية، حيث سيكون بإمكانها تنفيذ ضربات وقصف الأهداف المحددة، من خلال صواريخ جو - جو المصنّعة بإمكانات محلية أيضا.

وستصبح تركيا، بفضل "أقنجي تيها"، إحدى الدول الثلاث الأولى في العالم التي تطور طائرات مسيرة من هذا النوع.