المسيّرة التركية بيرقدار TB2 تحقق رقماً قياسياً بنصف مليون ساعة طيران

قالت شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، إن طائرتها المسيرة المسلحة بيرقدار TB2 حلقت في الأجواء حتى اليوم نصف مليون ساعة.

وأضافت في بيان لها، الخميس، أن بيرقدار TB2 بذلك باتت المركبة الجوية المحلية الأولى التي تحلق لأطول فترة في تركيا.

وتصنع شركة بايكار الطائرة المسيرة بيرقدار TB2، بنوعيها الاستطلاعي والمسلح، وبإمكانات وقدرات محلية خالصة، وتسلمت القوات المسلحة التركية أول دفعة منها عام 2014.

وتُستخدم الطائرة حالياً من الجيش وحرس الحدود والأمن والاستخبارات في تركيا، إلى جانب استخدامها في بلدان أخرى مثل أذربيجان وقطر وأوكرانيا.

وأصبحت بولندا أول بلد في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، تستورد مسيرات من تركيا.