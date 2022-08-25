حقوقي تركي: تركيا تظهر موقفها الإنساني تجاه اللاجئين في سياساتها الخارجية

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان والمساواة التركية، محرم قيليج، أن الدبلوماسية الإنسانية التركية تجلت في موقفها الوجداني تجاه أزمة اللاجئين.

وأضاف رئيس الهيئة التابعة لوزارة العدل، أن قضية اللاجئين التي تعد من أبرز مشاكل دول العالم باتت أزمة عالمية، مشدداً أن كل فرد ربما يتحول يوما ما إلى لاجئ، داعياً لإدراك هذه الحقيقة.

وأوضح أن تركيا أظهرت موقفها الإنساني والوجداني تجاه اللاجئين في سياساتها الخارجية.

وقال قيليج إن من الأمور المثيرة في معاداة الأجانب، ممارسة التمييز والعنصرية تجاه أتباع الدين نفسه ممن ينحدرون من أصول متعددة، لافتاً أن اختلاف المواقف يتنوع باختلاف الأعراق.

وأشار إلى وجود تمييز وعنصرية بسبب الدين أيضاً، مبيناً أن هذا النوع من التمييز يتجسد اليوم في ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وانتقد قيليج مواقف دول غربي أوروبا تجاه أزمتي الهجرة واللاجئين، مشيراً أن الممارسات السياسية لهذه الدول تغذّي معاداة الأجانب.