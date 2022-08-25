خفر السواحل التركي ينقذ 104 مهاجرين غير نظاميين أعادتهم اليونان قسرا

أنقذ خفر السواحل التركي، الخميس، 104 مهاجرين غير نظاميين أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه التركية قبالة سواحل ولاية موغلا غربي البلاد.

وأفادت قيادة خفر السواحل في بيان، أن فرقا تابعة لها توجهت إلى سواحل منطقتي مرمريس وداتشا إثر تلقيها معلومات بوجود مهاجرين على متن 4 قوارب مطاطية.

وأوضحت أن فرقها توجهت إلى الموقعين وأنقذت 29 مهاجرا قبالة سواحل مرمريس و75 مهاجرا قبالة داتشا، دفعهم خفر السواحل اليوناني نحو المياه الإقليمية التركية.

وأحالت الفرق المهاجرين إلى مديرية الهجرة في موغلا بعد إتمام الإجراءات القانونية بحقهم في قيادة خفر السواحل.